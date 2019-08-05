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Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

Rize'deki sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, sele kapılan bir kişi kayboldu.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Aynı mevkide bir otomobilde 3 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların yardımıyla 2 kişi araçtan kurtarıldı. Hüseyin Çap ise araçtan atladığı sırada suya kapıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Rize Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından Hüseyin Çap'ı arama çalışması başlatıldı.

Olayın görgü tanığı Dinçer Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yanına giderek 2 kişiyi kurtardıklarını ancak bir kişinin suya kapıldığı anlattı.

- MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulansta ayakta tedavi olan bu kişiler, ekipler tarafından ilçe merkezindeki yakınlarına ulaştırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonrası Salarha yolu Dörtyol mevkisinde trafiğe açılan yolda kontrollü şekilde geçiş sağlanıyor.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı da geldi.

Sağanak, aralıklarla devam ediyor.

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

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