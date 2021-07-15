İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5659
  • EURO
    10,1498
  • ALTIN
    502.69
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rize'deki sel... Başkan Erdoğan: Felaket neticesinde kaybolanlar var
Güncel

Rize'deki sel... Başkan Erdoğan: Felaket neticesinde kaybolanlar var

Erdoğan: '(Rize'deki sel) Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar.'

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:01
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.