Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

AA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:23 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 14:23

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da merkeze bağlı Muradiye beldesinde sel sularına kapılan Batuhan Delihasan ve Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyündeki heyelan sonucu kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları 25 gündür devam ediyor.

Batuhan Delihasan ve Halil Arıcı'yı arama çalışmalarına 34'ü dalgıç 206 personelin yanı sıra 1 de kadavra köpeği katılıyor. AFAD koordinesinde 11 iş makinesi dere içerisinde arama yapıyor.

Ayrıca 35'i sahil güvenlik olmak üzere JAK ve deniz polislerinin yer aldığı toplam 70 kişilik ekip de çalışmalarını denizde sürdürüyor.