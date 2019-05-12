Rizeli ABD polisi Hakan Karali: Ait olduğum yer Türkiye

ABD’nin başkenti Washington’da görev yapan tek Türk polis memuru Hakan Karali, Forum Usa’dan Anıl Sural’ın sorularını yanıtladı. Karali, “Türkiye’de okullarda vatandaşlık dersi verilmeli. Ama bildiğimiz vatandaşlık değil mesela yayalara karşıdan karşıya geçmeyi, sokağa çöp atmamayı, vergi kaçırmanın büyük bir kul hakkına girdiğini öğretsinler. Gerçekten eğitim versinler. Özünüzü sevin ve çocuğunuza dininizi, dilinizi öğretin. Asla pes etmeyin ben yapamam demeyin.” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye geri dönmek ve Türkiye’de daha önce dolaşamadığı yerleri gezmek istediğini dile getiren Washington’da görev yapan tek Türk polis memuru Hakan Karali, “Ben 48 yaşındayım. 7 buçuk senedir çalışıyorum. 55 yaşında bu meslekte 15 seneyi doldurunca emekli olmak istiyorum. Türkiye’de dolaşmadığım yerleri gezmek istiyorum. Türkiye’de emekli hayatı yaşamak istiyorum çünkü ait olduğumuz yer orası. Oğlumun da Türkiye’de okula gitmesini istiyorum.” ifadesini kullandı.

ABD’YE GELİŞ HİKAYEM: ENİŞTEM BENİM ADIMA BAŞVURUDA BULUNMUŞ

18 yıldır ABD’de yaşayan Karali, ABD’ye geliş hikayesi hakkında, “Türkiye’de Vestel’de çalışırken eniştem benim yerime yeşil karta başvurmuş. Aslında iş yerinde arkadaşıyla 100’ yakın insana başvurmuş. Benim bilgilerimi haberim olmadan annemden alıyor ve başvurdukları arasından sadece bana yeşil kart çıkıyor. Hiç aklımda hayalimde yoktu gitsem mi gitmesem mi diye düşünürken bir sene içerisinde 5 ayrı hız cezası alınca polis Türkiye’de ehliyetini alıyordu. Ben de bunu bir işaret olarak gördüm 5 gün kala hadi ABD’ye gideyim dedim.” sözlerine yer verdi.

ABD’DE POLİS OLMADAN ÖNCE NELER YAPTINIZ?

Washington’a ilk geldiğimde valelik yapmaya başladım. Restoran veya kulüplere gelenlerin arabalarını park ediyordum. Valelik yaparken bir emniyet amiri geldi. O esnada bir polisin aksanlı olduğunu duydum. Aksanı varsa nasıl polis olabilir diye sordum. “Emniyet amiri soruma şaşırdı ve burası Amerika” dedi. Bir takım testler var, kriterleri sağlayabilirse herkes başvurabilir dedi. Ben de böylece polisliğe başvurdum.

Hemen ertesi gün işlemlere başladım, gerekli tüm belgeleri hazırladıktan sonra başvurdum. O sıralar Washington’da ihtiyaçları olmasına rağmen 2008’deki ekonomik durgunluktan dolayı 2 buçuk sene beklemek zorunda kaldım. Ve sonrasında da polis oldum.

“OĞLUMUN TÜRKİYE’DE OKULA GİTMESİNİ İSTİYORUM”

Ben 48 yaşındayım. 7 buçuk senedir çalışıyorum. 55 yaşında bu meslekte 15 seneyi doldurunca emekli olmak istiyorum. Türkiye’de dolaşmadığım yerleri gezmek istiyorum. Camide namaz, kahvede batak oynayıp Türkiye’de emekli hayatı yaşamak istiyorum çünkü ait olduğumuz yer orası. Oğlumun da Türkiye’de okula gitmesini istiyorum. Daha karar vermedik ama Aydın ya da Edirne taraflarına yerleşmek istiyoruz. Amerika’da çok fazla çalışmadığın sürece maddi rahatlık yok. Kimse ağaçlardan paraları toplamıyor. 2-3 farklı iş yapmak zorundasın. Karı koca çalışmasak geçinmemiz mümkün değil.

“GUBRET ELDE TÜRKÇE KONUŞMAK GÜZEL”

Washington’da devriye gezerken Türklerle karşılaşıp yaşadığınız bir anınız var mı? Varsa bahsedebilir misiniz?

Geçen gün plakasında FB olan bir arkadaşı durdurdum. Bir hata yaptığını düşündü, yoksa bu polis neden durdursun? “Birader seni tehdit ediyorum. En büyük Cimbom diyeceksin” dedim. “En büyük cimbom abi” dedi. “Teşekkürler, iyi günler” dedim. Şaka yaptığımı anladı, rahatladı. Gurbet elde beklemediğin yerde Türkçe konuşmak çok güzel…

Başka bir gün pazar sabahı sokaklar boş arabayla dolaşıyorum bir baktım arabanın arkasında Trabzon yazıyor. Işıkları yaktım hızlıca döndüm. Görevimi kötüye kullandım ama çocuğu durdurdum. O da şaşırdı yanlış bir şey yapmamıştı. “Hızlıca cama vurdum İngilizce camı aç” diye bağırdım. “Neden durdurduğumu biliyor musun” dedim. “Hayır, efendim” dedi. “En büyük kim” dedim. “Rize” dedi ve bıraktım.

“ÇOK BÜYÜK BİR MAĞAZA EŞİMİN BAŞÖRTÜSÜ OLDUĞU İÇİN AYRIMCILIK YAPTI”

ABD’de ayrımcılık var mı? Bu konuda siz bir zorluk yaşadınız mı?

Zayıfsan ve kendini koruyamazsan dünyanın her yerinde ayrımcılık var. Yeter ki sen kuvvetli ol. Benim eşime çok büyük bir mağazada başörtüsü olduğu için ayrımcılık yaptılar ama ben de cevabını verdim. Geçen sene hanım alışveriş tamamladı ve kasada sırada beklerken birileri ülkemizden gidin, sizler kimsiniz dedi durduk yere. Dünyanın her yerinde cahil var. Ben de oradaydım üzerimde polis ceketim vardı. Kadın benden destek istedi. Ama karım olduğunu bilmiyor.

“NAMAZ KILMAYA ABD’DE BAŞLADIM”

Karımın elinden tutup sarıldım. Bunun üzerine kadındaki suratı görmeniz lazım. Hanımefendi şu an yaptığınız suç, gelin başınızı belaya sokmayın, yoksa hapse girersiniz dedim. Kadın hemen oradan uzaklaştı.

Benim her zaman Müslüman kimliğim öne çıkar. 13 yaşımdan beri oruç tutuyorum. Namaz kılmaya ABD’de başladım. Bir gün bir evdeyim televizyon karşısındayım hanım yeni namaza başlamıştı ve bana her şeye vakit ayırıyorsun bir namaza vakit ayırmıyorsun diye söylendi. O gün bu gündür 9 senedir namazımı kaçırmamaya çalışıyorum.

18 YIL ÖNCE GELDİĞİNİZ ABD’DE TÜRK OLDUĞUNUZU SÖYLEMEKLE ŞİMDİ ARASINDA BİR FARK VAR MI?

İnanılmaz fark var! Buraya ilk geldiğimde Türkiye’nin devlet olduğunu bile bilmeyen binlerce insanla tanıştım. Şimdi herkes sadece ülkeyi değil Türkiye hakkında birçok gelişmeyi biliyor. Şu an yurt dışında Türk olmanın tadını yaşıyoruz.

SON SÖZ SİZİN…

Millet olarak kim olduğunuzu hatırlayın ve özünüzü unutmayın. Biz Türkler dinimizi unuttuğumuz zaman biz olmaktan çıkarız. Türkçeyi konuşun. Türkiye’de okullarda vatandaşlık dersi verilmeli. Ama bildiğimiz vatandaşlık değil mesela yayalara karşıdan karşıya geçmeyi, sokağa çöp atmamayı, vergi kaçırmanın büyük bir kul hakkına girdiğini öğretsinler. Gerçekten eğitim versinler. Özünüzü sevin ve çocuğunuza dininizi, dilinizi öğretin. Asla pes etmeyin ben yapamam demeyin.