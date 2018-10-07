Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen R.A.A'nın (60) yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda bin 244 gram esrar, 421 tabanca mermisi, bir otomatik av tüfeği ve 42 fişek ele geçirildi.

Zanlı, Arıcılar köyündeki yayla evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatlı tabanca, 13 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.