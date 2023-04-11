Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması start aldı

Sürücülerin herhangi bir müdahalesi olmadan otomobillerin trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan otonom sürüş teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye de bu teknolojik dönüşümü kaçırmamak amacıyla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bünyesinde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması düzenliyor.

5'incisi gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın final etabı, 31 takımdan 460 gencin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Özgün araç ve hazır araç kategorilerinde mücadele edecek gençler, zorlu parkuru tamamlayarak ipi ilk sırada göğüslemek için var güçleriyle çalışacak.

ALGORİTMA GELİŞTİRİYORLAR

Otonom araçlar, artık bilim kurgu filmlerinin konusu olmaktan çıkıyor. Birçok teknoloji şirketi, büyük bütçeli Ar-Ge çalışmalarıyla otonom araçlar üzerine geliştirmeler yapıyor. ABD'de belirlenen bazı pilot bölgelerde otonom araçların trafikte seyretmesine müsaade ediliyor. Türkiye de TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Robotaksi yarışmasıyla otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi amacıyla gençleri teşvik ediyor.

4 GÜN SÜRECEK

Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde 13 Nisan'a kadar devam edecek. Takımlar, yarışmadan önce testlerini tamamlayarak büyük mücadeleye hazır hale geldi.

31 TAKIM YARIŞACAK

Yarışmaya hazır araç kategorisinde 189, özgün araç sınıfında ise 151 takım başvurdu. Yarışmanın final etabında hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde ise 23 takım yarışmaya hak kazandı.

KİMLER KATILABİLİYOR?

Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve mezun öğrenciler, bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Takımlar; şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergiliyor. Yarışmada, kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılıyor.

İKİ FARKLI KATEGORİ

Yarışma, iki kategoriden oluşuyor. Özgün araç kategorisinde takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak yarışmaya katılıyor. Hazır araç kategorisinde ise takımlar Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırıyor.

15 METRELİK TÜNEL

Bu yıl Bilişim Vadisi pistinde değişiklik yapıldı. Piste 15 metre uzunluğunda bir tünel inşa edildi. Yarışmacılar, araçları zorlayacak bu tüneli geçerek yarışmayı tamamlayacak.

EĞİTİM VİDEOSU

Bilişim Vadisi, hazır araç kategorisinde yarışan ekipler için aracı tanıtan bir eğitim videosu hazırladı. Video, ön elemeyi geçen ekiplerle Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşıldı. Videoda hazır araçta bulunan sensör, kamera, veri kütüphaneleri gibi sistemler açıklanıyor.

İLK 3'E GİRENLERE ÖDÜL

Özgün araç kategorisinin birincisine 130, ikincisine 110, üçüncüsüne de 90 bin liralık ödül verilecek. Hazır araç sınıfındaki birinci 100, ikinci 80, üçüncü 60 bin liranın sahibi olacak.

TASARIM ÖDÜLÜ

Bu yıl ilk kez özgün araç kategorisinde yarışan ekiplere araç tasarım ödülü verilecek.