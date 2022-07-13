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Robs demiri traktörün sürücüsünün hayatını kurtardı

Çorum'da, dere yatağına devrilen traktörün robs demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
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Rıza Solar (33) idaresindeki 19 KA 147 plakalı traktör, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta dere yatağına devrildi. Kazada inşaat malzemesi yüklü römork da traktörün üzerine düştü.

Sürücü, traktörün robs demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Solar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Solar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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