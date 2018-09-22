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Rodos'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden feribotla Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmayı planlarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı tutuklandı.

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Yunanistan'ın Rodos adasına gitmek için Marmaris Limanı Gümrük Kapısı'na gelen C.Ç.'nin (49) hareketlerinden şüphelenen liman polisi, durumu Terörle Mücadele Büro Amirliğine bildirdi.
 
Ekipler, savcılık kararıyla şüpheli C.Ç'yi gözaltına aldı.
 
Yapılan incelemede, C.C'nin Kayseri'de kapatılan FETÖ okulunda öğretmenlik yaptığı, meslekten men edildiği, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Bank Asya'daki hesabının hareketli olduğu, FETÖ/PDY'den hiç işlem görmediği tespit edildi.
 
Üzerinden 9 bin avro ve 3 bin lira çıkan, işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilen zanlı C.Ç, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 

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