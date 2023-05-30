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Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı

Tekirdağ'da yağmur nedeniyle açılan rögar kapağına çarpan aracın havalanma anı kameraya yansıdı.

İHA30 Mayıs 2023 Salı 17:38 - Güncelleme:
Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı
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Çorlu'da başlayan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Meyilli yollardan akan yağmur suyu bazı caddelerde asfaltı söktü. Araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Reşadiye Mahallesi'nde seyreden bir araç, açılan rögar kapağına çarparak havalandı. Hasar alan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İlçede sağanağın ardından rüzgar da etkili oldu. Şeyhsinan Mahallesi'nde hortum oluştu. Kısa süreli paniğe neden olan hortum daha sonra kayboldu.

İlçedeki sağanağın akşam saatlerine dek ara ara devam etmesi bekleniyor.

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