Rögar kapaklarını çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

Olay, dün gece saatlerinde Büyük Cami Mahallesi’nde bulunan Yukarı Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Çarşı’da esnaflık yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde işyerlerine geldiklerinde rögar kapaklarının olmadığını gördü.

10’dan fazla rögar kapağının yerinde olmadığını gören esnaflar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi A.K. (30), Y.B. (15) ve O.B.’yi (17) yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekiplerin yaptığı operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çuvalların içine konulmuş rögar kapakları yerlerine konulması için Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.