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Roma ve Helenistik dönem eserleri satmak isterken yakalandı

KAYSERİ'de, elindeki tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakanan S.Y.'nin evinde, Doğu Roma İmparatorluğu ve Helenistik dönemlere ait 2 bin 505 sikke, at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine S.Y.'yi takibe aldı. S.Y., elindeki tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan S.Y.'nin evinde yapılan aramada, Doğu Roma İmparatorluğu ve Helenistik dönemine ait değişik boy ve ebatlarda 2 bin 505 sikke, at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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