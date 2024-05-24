İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2164
  • EURO
    34,8432
  • ALTIN
    2419.81
  • BIST100
    10792.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Roma'da para saçtı, İstanbul'da metruka kaldı! İBB borçları artınca taşınmazlarını satmaya başladı
Güncel

Roma'da para saçtı, İstanbul'da metruka kaldı! İBB borçları artınca taşınmazlarını satmaya başladı

Roma gezisi ve 160 milyonluk turizm ihalesiyle israf tartışmalarının odağında olan İBB, para bulmak için aralarında metruk gecekondunun da olduğu taşınmazlarını satışa çıkardı.

Akşam Gazetesi24 Mayıs 2024 Cuma 08:27 - Güncelleme:
Roma'da para saçtı, İstanbul'da metruka kaldı! İBB borçları artınca taşınmazlarını satmaya başladı
ABONE OL

160 milyon TL'lik turizm ihalesi yapan, 45 gazeteciyi Roma'ya götüren İBB, aralarında bir metruk gecekondunun da olduğu 9 taşınmazı satışa çıkardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana fahiş ücretler ödenerek yapılan konserler ve Roma gezisi ile 'lüks harcama' eleştirilerinin odağında oldu. İBB, borçları artınca elindeki taşınmazları satmaya başladı. Özel uçak kiralayarak 45 gazeteciyi Roma'da lüks otelde ağırlayan İBB, dün elinde bulunan 9 taşınmasın satışıyla ilgili ihale ilanı verdi.

KARGİR GECEKONDU VAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 9 taşınmazdan 5'i Eyüpsultan'da, 2'si Kağıthane'de, 2'si ise Pendik'te bulunuyor. Belediyeye ait arsalar 888 bin TL ila 3 milyon 640 bin TL arasında değişen muhammen bedeller ile satışa çıkarıldı. İBB'nin para bulmak için satışa çıkardığı taşınmazlar arasında 8 tanesi arsa olarak kayıtlara geçerken biri ise dikkat çekti. O da 3 milyon 320 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan bir gecekondu. Pendik Şeyhli Mahallesi Boğaç Sokak'ta yer alan metruk gecekondu hem Aile Sağlığı Merkezi hem de muhtarlığa komşu.

İBB'nin para bulabilmek için arazilerini satışa çıkarması, İmamoğlu döneminde borç oranındaki hızlı artışla birlikte yatırım oranın da düşmeyi yeniden gündeme getirdi. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Mayıs ayı meclis oturumunda "İBB'nin 2014-2019 yılları arasındaki AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı yüzde 87,20. 2019-2024 CHP döneminde yüzde 148.49. Neredeyse iki katı. Bu konuda Şişli'yi bile geçmiş Büyükşehir Belediyesi. Yatırımın bütçeye ortalama oranı 2014-2019 AK Parti döneminde yüzde 54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 arasında CHP'li İBB yönetiminde yüzde 38'lik bir yatırım yapılmış" demişti.

SIRADA İŞTİRAKLER VAR!

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, geçtiğimiz günlerde İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını söylemişti. Vural, Halk Ekmek ve İSPARK'ın da satışın masada olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama 'altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi' şeklinde yorumlara neden olmuştu.

CHP, İBB'nin lüks Roma gezisini itiraflara rağmen yalanlarla savundu

İBB'den 160 milyon TL'lik turistik ihale

Lafa gelince 'israf', seyahate çıkınca lüks ve şatafat! Tasarrufu Roma'da yaktılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.