Roma'da para saçtı, İstanbul'da metruka kaldı! İBB borçları artınca taşınmazlarını satmaya başladı

160 milyon TL'lik turizm ihalesi yapan, 45 gazeteciyi Roma'ya götüren İBB, aralarında bir metruk gecekondunun da olduğu 9 taşınmazı satışa çıkardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana fahiş ücretler ödenerek yapılan konserler ve Roma gezisi ile 'lüks harcama' eleştirilerinin odağında oldu. İBB, borçları artınca elindeki taşınmazları satmaya başladı. Özel uçak kiralayarak 45 gazeteciyi Roma'da lüks otelde ağırlayan İBB, dün elinde bulunan 9 taşınmasın satışıyla ilgili ihale ilanı verdi.

KARGİR GECEKONDU VAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 9 taşınmazdan 5'i Eyüpsultan'da, 2'si Kağıthane'de, 2'si ise Pendik'te bulunuyor. Belediyeye ait arsalar 888 bin TL ila 3 milyon 640 bin TL arasında değişen muhammen bedeller ile satışa çıkarıldı. İBB'nin para bulmak için satışa çıkardığı taşınmazlar arasında 8 tanesi arsa olarak kayıtlara geçerken biri ise dikkat çekti. O da 3 milyon 320 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan bir gecekondu. Pendik Şeyhli Mahallesi Boğaç Sokak'ta yer alan metruk gecekondu hem Aile Sağlığı Merkezi hem de muhtarlığa komşu.

İBB'nin para bulabilmek için arazilerini satışa çıkarması, İmamoğlu döneminde borç oranındaki hızlı artışla birlikte yatırım oranın da düşmeyi yeniden gündeme getirdi. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Mayıs ayı meclis oturumunda "İBB'nin 2014-2019 yılları arasındaki AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı yüzde 87,20. 2019-2024 CHP döneminde yüzde 148.49. Neredeyse iki katı. Bu konuda Şişli'yi bile geçmiş Büyükşehir Belediyesi. Yatırımın bütçeye ortalama oranı 2014-2019 AK Parti döneminde yüzde 54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 arasında CHP'li İBB yönetiminde yüzde 38'lik bir yatırım yapılmış" demişti.

SIRADA İŞTİRAKLER VAR!

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, geçtiğimiz günlerde İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını söylemişti. Vural, Halk Ekmek ve İSPARK'ın da satışın masada olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama 'altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi' şeklinde yorumlara neden olmuştu.

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