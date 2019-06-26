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Romen askerin otobüsü Türkiye’den gidecek

Dünyanın lider otomotiv markaları arasında yer alan Türkiye’nin önemli otobüs üreticilerinden TEMSA, Romanya’da büyük bir ihale kazandı. Romanya İç İşleri Bakanlığı’nın açtığı ihaleyle satılan TEMSA’nın otobüsleri Romen asker, güvenlik ve emniyet birimlerine hizmet verecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türkiye’nin önemli otobüs üreticilerinden ve bugüne kadar 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesinde yollara çıkan TEMSA, Romanya’da 46,5 milyon Euro’luk ihale kazandı. Anlaşma ile satılan 326 otobüs, Romanya genelinde, İçişleri Bakanlığı personelinin taşımasında kullanılacak.
 
TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım anlaşmayla ilgili olarak, “İhracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor. Adana’da üreteceğimiz toplam 326 adet otobüsümüzü iki yıllık bir süreç içinde peyderpey Romanya’ya teslim edeceğiz. İhracat rakamlarımıza pozitif katkı yapacak bu satışımızın TEMSA’ya ve Türk otomotiv sanayine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
 
İhaleye ilişkin imza töreni, Romanya’nın başkenti Bükreş’te İçişleri Bakanlığı binasında düzenlendi. Törene, Romanya İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bogdan Mihail İvanescu, TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye’nin Bükreş Ticaret Müşaviri Hakkı Barutçu ve yetkililer katıldı.
 
ADANA’DA ÜRETİYOR, DÜNYA PAZARLARINA OTOBÜS SATIYOR
 
Türkiye’de üretilen her 3 otobüsten birinin imalatını üstlenen TEMSA, aralarında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya ve İsveç’in de bulunduğu 66 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.  TEMSA, Adana’daki üretim tesislerinde 4 bini otobüs, midibüs ve 7 bin 500'ü hafif kamyon olmak üzere yılda 11 bin 500 araç üretim kapasitesine sahip bulunuyor. TEMSA hakkında en son gelişme Sabancı Holding’in şirketi  mayısta İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satması olmuştu.

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