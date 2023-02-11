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  • Rönesans Rezidans'ın müteahhidi kaçarken yakalanmıştı... Lütfü Savaş savundu: İdealist bir insan
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Rönesans Rezidans'ın müteahhidi kaçarken yakalanmıştı... Lütfü Savaş savundu: İdealist bir insan

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'u savundu.

11 Şubat 2023 Cumartesi 05:35 - Güncelleme:
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi kaçarken yakalanmıştı... Lütfü Savaş savundu: İdealist bir insan
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatay'da, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve "Cennetten bir köşe" denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü.

YURT DIŞINA ÇIKMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KARADAĞ'A KAÇACAKTI

Şüpheli Coşkun'un 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a geldiği, 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya kaçmayı planladığı öğrenildi.

CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ: İDEALİST BİR İNSANDI

CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" olarak nitelendirdi.

Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Şiddetin büyüklüğünün de hesaba katılması gerekiyor." diye konuştu.

  • Lütfü Savaş
  • deprem
  • Mehmet Yaşar Coşkun

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