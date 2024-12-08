İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2024 Pazar / 7 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rotasyon planı kapsamında görev değişimi! Türk ihtiyat taburu Kosova'ya intikal etti
Güncel

Rotasyon planı kapsamında görev değişimi! Türk ihtiyat taburu Kosova'ya intikal etti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Türk ihtiyat taburunun bölgesel intikalinin tamamlandığını duyurdu. 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı yaklaşık 350 personelin, bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğinin yerini alacağı belirtildi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Rotasyon planı kapsamında görev değişimi! Türk ihtiyat taburu Kosova'ya intikal etti
ABONE OL

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığı ve bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğinin yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı yaklaşık 350 personelin, KFOR birlikleriyle bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt olarak görevlendirileceği kaydedildi.

KFOR'un, uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak, herhangi bir potansiyel gerilim riskini önlemek ve her türlü güvenlik senaryosuyla başa çıkmak için iyi güçlü konuma sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

  • KFOR Türk İhtiyat Taburu
  • Kosova Barış Gücü
  • NATO

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.