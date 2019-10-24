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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den iddialara sert tepki: Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve eski RTÜK üyesi Ali Öztunç'un RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in maaş ve 'küçük reis' iddialarıyla ilgili açıklamalarına Şahin'den sert tepki geldi. Yurt dışı kaynaklı FETÖ'cü siteler Öztunç'un açıklamalarıyla ilgili algı operasyonuna başladı.

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve eski RTÜK üyesi Ali Öztunç, yaptığı basın toplantısında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in, kurum içinde kendisine "küçük reis" denilmesini istediğini iddia etmiş ve Şahin'in 3 ayrı kurumdan 60 bin TL maaş aldığını da öne sürmüştü. Öztunç'un iddiaları FETÖ medyasında geniş yer bulurken, yurt dışında kaçak durumundaki FETÖ yandaşları tarafından Şahin'le ilgili algı operasyonu oluşturulmaya başlandı.
 
FETÖ'CÜLER HEMEN ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI!
 
Yurt dışında yayın yapan onlarca FETÖ'cü web sitesi ve Tarık Toros'un başını çektiği FETÖ'cü hainler, söz konusu iddiaları kendi siteleri ve şahsi hesaplarından noktası virgülüne dokunmadan paylaşarak RTÜK üzerinden bir algı operasyonu yönetmeye çalıştılar.
 
ŞAHİN'DEN SERT YANIT: 'YAZIK!'
 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık! Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim" ifadelerini kullandı.
 

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