RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyasının savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz

IHA 1 Mart 2022 Salı 14:29 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 14:30

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından dikkatle izlenen bölgelerden verilen haberlerde uygun görüntülerin seçilmesinin son derece önemli olduğuna değinen birtakım açıklamalar yaptı. Şahin, ilk açıklamasında, "Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir. Ayrıca, duyarlı herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MEDYASININ SAVAŞ HABERCİLİĞİNİN NASIL YAPILACAĞINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Türk medyasının Ukrayna'daki son gelişmelerde farkını ortaya koyacağı temennilerinde bulunan RTÜK Başkanı Şahin, ikinci açıklamasında "Medyamızın her uluslararası olayda olduğu gibi Ukrayna'daki son gelişmelerde de farkını ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. Sıcak bölgelerde hayatlarını riske atarak fedakarca çalışan basın emekçilerine müteşekkiriz" notunu düştü.

Şahin, son açıklamasında ise şu cümlelere yer verdi:

"Türk medyasının askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz. Emekçi arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin."