RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kendisini “kadına karşı şiddete duyarsız kalmakla suçlayan” CHP’li kurul üyesi Faruk Bildirici’ye tepki gösterdi.

RTÜK’e muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici’nin Twitter üzerinden yaptığı suçlamaya yine resmi Twitter hesabından yanıt veren Şahin, “Kendisini, varsa insafa davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Türkiye gündeminde büyük tepkilere sebep olan Emine Bulut cinayetinin ardından dizi ve filmlerin toplum üzerindeki etkileri tartışma konusu oldu. Bu kapsamda, son yapılan RTÜK toplantısında, Fox TV’de yayımlanan Yasak Elma dizisine, “kadına şiddet ve istismar” nedeniyle ceza verildi.

Bunun üzerine doğrudan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i hedef alan Faruk Bildirici, “RTÜK Başkanı, suçluyu çekmecesinde buldu. 5 aydır bekleyen raporu çıkarıp ceza verdirdi.” mesajıyla Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

“KENDİSİNE KAMU KURUMU ÜYESİ OLDUĞUNU ANLATAMADIK”

Bildirici’ye yanıt veren RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

“Biz, RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest meslek mensubu değil, Kamu Kurumu üyesi olduğunu anlatamadık. Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK’te hiçbir dosya RTÜK Başkanı’nın çekmecesinde beklemez.”

ŞAHİN, ŞİDDET VE İSTİSMAR KONULARINDAKİ HASSASİYETİYLE BİLİNİYOR

Şiddet ve istismar konularındaki hassasiyetiyle bilinen Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde kadına karşı şiddet, çocuk istismarı, dezavantajlı grupların korunması ile hayvanlara eziyet konularında hayata geçirdiği önemli çalışmalarla gündeme gelmişti.

BİLDİRİCİ’NİN İLK VUKUATI DEĞİL

RTÜK’e muhalefet kontenjanından kurula seçilen Faruk Bildirici, daha önce de gerekli araştırmayı yapmadan ortaya attığı asılsız iddiası üzerinden Star gazetesine yönelik algı operasyonu yürütmeye çalışmıştı.

Bir dönem Star gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Elif Çakır’ın “Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu” yazısının silindiğini öne süren Bildirici’nin bu iddiası, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Abdülkadir Özkan tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.