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Güncel

RTÜK, CHP'li Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı

RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı.

29 Kasım 2020 Pazar 15:27 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 15:29
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