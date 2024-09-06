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RTÜK Rum yapımı skandal Famagusta dizisi için harekete geçti! Netflix'te yayımlanmayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Rum propagandası içeren skandal 'Famagusta' adlı dizi hakkında yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır' dedi.

Star Gazetesi6 Eylül 2024 Cuma 16:34 - Güncelleme:
RTÜK Rum yapımı skandal Famagusta dizisi için harekete geçti! Netflix'te yayımlanmayacak
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Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren 200 milyon üyesi bulunan Netflix'te yayınlanacağı açıklanmıştı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tepkisine neden olan diziye ilişkin RTÜK'ten önemli bir hamle geldi.

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RTÜK Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, "Famagusta" isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan "Kıbrıs Barış Harekâtı", adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada'ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir.Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır" dedi.

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"Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır" açıklamasında bulunan Şahin, "Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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