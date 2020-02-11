AA 11.02.2020 11:39 - Güncelleme: 11.02.2020 11:39

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) toplantıları için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan RTÜK Başkanı Şahin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, 17 Mayıs 1865'te, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 kurucu üye tarafından kurulan ITU'nun hükümetler ile özel sektör kuruluşlarının küresel haberleşme ağ ve hizmetleri arasındaki eşgüdümünü sağlamayı amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM) ihtisas kuruluşu olduğunu aktardı.

Birliğin önemli görevleri olduğuna dikkati çeken Şahin, 193 ülke ile özel sektör ve akademik camiadan yaklaşık 800 üyesi bulunan ITU'nun, telekomünikasyon alanında uluslararası iş birliği oluşturmanın yanı sıra bu alanda bilgi üreterek bu bilgiyi katılımcılarıyla paylaştığını ifade etti.

Şahin, 150 yılı aşkın tecrübesi ile ITU'nun, telekomünikasyon alanındaki paydaşların bilgi, tecrübelerini paylaşmaları ve iş birliği oluşturmaları amacıyla bir araya geldikleri büyük bir platform olduğuna işaret etti.

- "ITU sayesinde dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebiliyoruz"

RTÜK'ün ITU ile olan ilişkisiyle ilgili de Şahin, "RTÜK olarak, ülkemizin kurucu üyesi olduğu ITU'nun toplantılarına Üst Kurul Başkanı, Üst Kurul Üyeleri ve Üst Kurul Uzmanları seviyesinde düzenli olarak katılım sağlamaktayız. ITU'nun organizasyonları sayesinde, görev alanımızda bulunan konulara ilişkin dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebiliyoruz." diye konuştu.

Şahin, RTÜK heyeti olarak ITU'da katılacakları toplantılar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"RTÜK olarak günümüz yayın teknolojilerinde olan gelişmeleri ve yeni yayıncılık teknolojilerini takip etmek, yayıncılığa ayrılmış frekans bantlarının farklı servisler için kullanımını değerlendirmek, ITU tarafından yayıncılık alanında yapılan çalışmaları daha yakından izlemek üzere bugün burada bulunuyoruz."

- "Toplumsal gelişmede medyanın rolü yadsınamaz"

Gaziantep'te verilecek Medya Mükemmellik Ödülleri'nin öneminden bahseden Şahin, organizasyon ile radyo ve televizyon dünyasında toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek, yayıncı kuruluşların sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmenin bir parçası olarak faaliyet göstermelerini özendirmek istediklerini vurguladı.

Şahin, sosyal çözümlerin toplumsal bir konu haline gelmesinin büyük önem taşıdığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Toplumsal gelişmede medyanın rolü yadsınamaz. Milletimizi yakından ilgilendiren konularda ilgili Bakanlıkların ve kuruluşların yaptığı çok değerli sosyal çalışmaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi için medyaya önemli görevler düşüyor. Devletlerin sosyal politikalarına destek veren, katkı sağlayan medyanın teşvik edilmesi, iyi yayıncılık örneklerinin yaygınlaşması ve ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum. Bugün yaşadığımız sosyal sorunların çözümünde temiz ve toplumsal sorumluluk duygusu taşıyan yayıncılığın büyük katkısı olacak."

Cenevre'deki ITU toplantılarına, RTÜK Başkan Şahin ile RTÜK üst kurul üyesi Arif Fırtına da katılıyor.