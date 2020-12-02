RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözleri sarf ettiği yayın kuruluşuna ceza

AA 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:49

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Başkan Ebubekir Şahin'in başkanlığında toplanan Üst Kurulun, Türk ordusuna yönelik sözlerin sarf edildiği Habertürk televizyonunun yayınını görüştüğü belirtildi.

Vatandaş şikayetlerini de dikkate alan Üst Kurulun, İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu incelediği bildirildi.

RTÜK'ün, Habertürk televizyonunun 28 Kasım 2020 tarihindeki "Gerçek Fikri Ne?" isimli programına konuk olan Başarır'ın "… öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum, 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş." ifadelerini de değerlendirdiği ifade edildi.

Müzakerelerde, yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcıları Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Daşdemir'in itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP'li Başarır’ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediğinin, açık bir şekilde itiraz etmediğinin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Başarır'ın yayın esnasında yaptığı açıklamalara ilişkin özür beyanında bulunmadığının da tespit edildiği vurgulandı.

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağılamaya yönelik görüşünü onaylayan RTÜK'ün, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdiği açıklandı.

Televizyon kanalına, kanundaki aynı maddeyi bir yıl içerinde yeniden ihlal etmesi durumunda 10 gün yayın durdurma cezası verilebileceği, aynı yıl içerisinde üçüncü tekrarda ise yayıncının lisansının iptal edilebileceği de bildirildi.