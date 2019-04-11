16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7201
  • 6,4624
  • 239.864
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

RTÜK'ten İslam'ı aşağılayan ifadelere ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dini inançları ve milleti aşağılayan ifadelere programlarında yer verdiği için Ulusal 1 ve RS FM'e idari para cezası verdi. RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, anayasal bir hak olan inanç özgürlüğüne karşı yayın yapan kanallar, bölücü ifadelere programında yer verenler, sağlık çalışanlarına şiddet içeriği olan diziler mercek altına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Üst Kurul, Ulusal 1 kanalında yayınlanan "Nasıl Yani?" isimli tartışma programında, programın sunucusu Gülgün Feyman ve konukların kullandığı "Bunlar, camilerden başlayarak halkı, çocukları dini eğitime sokarak kul yetiştirmeye çalışıyorlar, teknolojiyi safsata bilimiyle mi üretecekler, din bilgisiyle mi üretecekler?" ifadelerini eleştiri sınırları ötesinde İslam'ı aşağılayan, inanan insanları küçük düşüren, toplumda ayrımcılık yaratan sözler olarak değerlendirerek, Ulusal 1 kanalına idari para cezası uyguladı.

RTÜK, RS FM İstanbul radyosunda, program esnasında sunucunun "2019 bütçesinde 5 fen lisesi, 151 Anadolu lisesi, 160 küsur da imam hatip lisesi yapılması için planlama var" sözlerine karşılık, program konuğu Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Efendim bakın bunu yapan millet deprem tarafından ezilmeye müstahak" ifadelerini yasaya aykırı buldu.

Üst Kurul, bahsi geçen ifadelerin insan onurunu ayaklar altına aldığını değerlendirerek, bu sözleri yayınlayan RS FM'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

DİZİ VE FİLMLERDE AHLAK DIŞI İLİŞKİLERE GEÇİT YOK

FOX Life kanalında yayınlanan "9-1-1" isimli diziyi de inceleyen Üst Kurul, dizide yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntülerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vardı. RTÜK, eşcinsel birliktelikleri olağan gösteren "9-1-1" dizisini yayınlayan FOX Life'a 3 kez program durdurma cezası uyguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET AFFEDİLMEDİ

RTÜK, Kanal D'de yayınlandığı tarihten bu yana 10 bini aşkın şikayet alan "Zalim İstanbul" dizisinin, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği'nin de başvurusuyla yayın içeriklerini inceledi.

Üst Kurul, dizide sağlıkta şiddetin olağan gösterilerek hekimlere yönelik tehdit içeren ifadelere yer verilmesi ve şiddeti özendiren sahnelerin 6112 sayılı yasaya aykırı olduğu kanaatine vararak, Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.

YAYINLARDA BÖLÜCÜ İFADELERE ÜST SINIRDAN CEZA

"Tele 1"de canlı yayınlanan HDP Grup Toplantısında sarf edilen "Kürdistan" ifadesini inceleyen Üst Kurul, kanala üst sınırdan idari para cezası verdi.

Üst Kurul, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin TBMM'deki Grup Toplantısında, "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" ifadelerini kullanarak, Türkiye'yi doğu ve batı olarak ikiye bölerek ülkenin doğusunu "Kürdistan" olarak nitelendirdiği sözlerini inceledi.

Sözlerin, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin a bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle, Tele 1 kanalına üst sınırdan idari para cezası verildi.

Başkan Erdoğan, ikiz şehitler için yazılan şiiri okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Bu baharat kalp krizinden koruyor!

Bu baharat kalp krizinden koruyor!

Rusya'dan Sudan açıklaması: Kabul edilemez

Rusya'dan Sudan açıklaması: Kabul edilemez

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek

Rasathane teleskopları gökyüzüne 'Mars' için çevrilecek

Sudan’daki darbe girişiminde son durum

Sudan’daki darbe girişiminde son durum

Domuz bağıyla bağlayarak öldürüp kaçmıştı...O katil tutuklandı!

Domuz bağıyla bağlayarak öldürüp kaçmıştı...O katil tutuklandı!

Adana'da dehşet! Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü

Adana'da dehşet! Kendisini polise ihbar eden arkadaşını öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

3 kişi hayatını kaybetmişti... Dehşet anları kamerada!

3 kişi hayatını kaybetmişti... Dehşet anları kamerada!

Sosyal medyada beğeni rekorları kıran hayvanlar

Sosyal medyada beğeni rekorları kıran hayvanlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA