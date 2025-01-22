Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame, Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, 23 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Türkiye ve Ruanda arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek bu ilk resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.