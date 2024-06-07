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Güncel

''Ruanda'dan Türkiye'ye turizm iş birliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, “Ruanda'dan turizm iş birliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek” iddiası doğru değildir.' denildi.

7 Haziran 2024 Cuma 17:32 - Güncelleme:
''Ruanda'dan Türkiye'ye turizm iş birliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğrafla ilgili açıklamada bulundu. DMM, "Ruanda'dan turizm iş birliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "Ruanda'dan turizm iş birliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm iş birliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

İddia edilenin aksine ilgili fotoğrafın, 2018 yılında Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dijital mecralarda üretilen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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