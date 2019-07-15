Türkiye Cumhuriyeti, 20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde emperyalist devletlerin işgal ve istila girişimlerine direnerek hürriyet ve bağımsızlığına kavuşmuş bir devlettir.

Emperyalizme karşı verdiği mücadele ile bağımsızlığını koruması sebebiyle dünyadaki bütün mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir.

Bugün sayıları 57’ye ulaşan ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan devletlerin hepsine Türkiye Cumhuriyeti örnek olmuştur. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, bağımsızlığı ve hürriyeti son derece kıymetlidir. Yapılan tehdit ve saldırılar bugüne kadar amacına ulaşamamış ve devletimiz varlığını güçlenerek devam ettirmiştir.

Devletimiz ve milletimiz tarihinin en sinsi ve en yıkıcı saldırısına üç yıl önce maruz kalmıştır. Şahsımın 65’inci Hükûmetin Başbakanlığını üstlenmesinden iki ay sonra gerçekleştirilen bu saldırı bizlerde büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Sebebi, devletimize ve milletimize saldıranların yıllarca aziz milletimizin ekmeğini yiyip, suyunu içen insanlar olmalarıdır.

Ruhlarını ve beyinlerini şeytanın hizmetine veren hainler, okyanus ötesinde yerleşik sözde hocalarından aldıkları talimatla üç yıl önce bugün darbe girişiminde bulunmuşlardır. 15 Temmuz, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri ve darbe girişimlerinden farklı tezahür etmiştir.

15 Temmuz’da gözlerini karartmış bir şekilde harekete geçen FETÖ terör örgütünün silahlı kuvvetlerimiz içindeki mensupları, millî varlığımıza kast ederek ülkemizi büyük bir karanlığa sürüklemek istemişlerdir. Bu çerçevede günlerce yaptıkları planlarını uygulamaya geçirmişlerdir. Düşman topraklarına sefer düzenler gibi uçaklar, helikopterler, tanklar, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla yapılan darbe girişimi neticesinde başta Meclis olmak üzere ülkemizin en stratejik noktaları hedef alınmıştır. Bu milletin ekmeğini yiyen, suyunu içen gözü dönmüş FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirmek istedikleri darbe girişimi, aziz milletimizin birbirine kenetlenmesiyle hedefine ulaşamamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, canına kasteden hainlere karşı kararlı bir duruş sergileyip necip milletimizi millî varlığını korumaya davet etmiştir. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce Amasya’da “Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünde olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız da aziz milletimizi devletimizi ve demokrasimizi korumak için meydanlara davet etmiştir. Necip milletimiz de büyük bir cesaret ve heyecanla meydanlara çıkarak darbeci hainlerin planlarını altüst etmiştir.

İşbirlikçi hainin Pensilvanya’dan gönderdiği mesajı kilise korosu gibi tekrar eden şeytanın işbirlikçileri, Türk milletinin sessiz kalacağını, duydukları ilk mermi sesiyle evlerinden çıkmayacaklarını zannediyorlardı. Ama umdukları gibi olmadı. 251 insanımızı şehit, 2193 insanımızı gazi vermeyi göze alan aziz milletimiz hainlere geçit vermedi.

Hainler hazırladıkları planlarını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmiş olsaydı, dünyadaki bütün mazlum, masum ve mağdur milletlerin savunucusu Türkiye büyük bir kaosa sürüklenmiş olacaktı. Böylece emperyalist devletler 100 yıl önce ulaşamadıkları hedefe 100 yıl sonra ulaşmış olacaklardı. Böylece İslam dünyasının lider devletinden, sinsi bir şekilde yıllarca içine yerleştirdikleri işbirlikçileri vasıtasıyla kurtulacaklardı.

Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıların altında yatan sebeplerinden birinin 15 Temmuz darbe teşebbüsü olduğu unutulmamalı. Maruz kaldığımız saldırı sonrasında aldığımız adlî ve idarî tedbirler ülkemizi birtakım ekonomik zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Güvenlik politikalarımızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalmamız sebebiyle kurumlarımızı yeniden yapılandırıldı.

Maruz kaldığı tehditler ve saldırılar sebebiyle sorun çözme kabiliyeti son derece gelişen devletimiz ve milletimiz, 15 Temmuz ihanetinin yarattığı olumsuzlukları inşallah yakın zamanda tümüyle atlatacaktır. Benzer bir sorunu bir daha yaşamamak için ihtiyaç duyduğumuz dersleri çıkardığımızı biliyorum. Birlik ve beraberliğimizi koruyup milletçe sahip çıktığımız takdirde devletimizi ebediyete kadar yaşatacağımızdan en küçük bir kuşku duymuyorum.