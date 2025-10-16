Beylikdüzü Belediyesi'nin hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Meclis Üyesi Kenan Sağır'ın, ilçedeki Zigana Evleri Sitesi esnafından "kira bedeli" adı altında haraç istediği ortaya çıktı. Parayı ödemek istemeyenlerin "Ruhsatını iptal eder, dükkanını kapatırım" denerek tehdit edildiği belirtildi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Kenan Sağır hakkında, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, irtikap, evrakta sahtecilik, Kat Mülkiyeti Kanunu'na muhalefet, güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, tehdit ve haraç isteme suçlarından soruşturma başlatıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Beylikdüzü'ndeki Zigana Evleri Sitesi yönetiminde görev yapan CHP'li Meclis Üyesi Kenan Sağır ve yönetici Abdülkadir Çapanik'in, sitedeki esnaflardan "kira bedeli" adı altında para talep ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, parayı ödemeyen iş yeri sahipleri "Ruhsatını iptal ettirir, dükkanını kapattırırım" diye tehdit edildi.

YÖNETİM SAHTE İMZAYLA ALINDI

Savcılığa sunulan belgelerde, sahte imzalarla düzenlenmiş vekaletnameler kullanılarak, sitenin yönetiminin ele geçirildiği ileri sürüldü. Genel kurulda bu durumu fark eden bazı site sakinlerinin tehdit ile susturulduğu belirtildi.

ESNAFI DARBETTİLER

Bir site sakininin durumu savcılığa bildirmesi üzerine tehditlerin dozunun arttığı kaydedildi. Yönetici Abdülkadir Çapanik'in, şikayetçi esnafın dükkanına gidip "Savcılığa şikayet etmenin bedelini ödeteceğim" dediği, ardından esnaf ve çalışanını darbettiği öne sürüldü. Savcılık dosyasına göre, tanık olarak ifade vermesi beklenen bazı site sakinlerinin meclis üyesi ve yöneticiler tarafından aranarak ifade vermemeleri için baskıya maruz kaldığı da iddia edildi.

HARAÇ VERMEYENE ENGEL

Esnaflardan birinin "haraç" ödemeyi reddetmesi üzerine dükkanının önüne çukur kazıldığı ve aylarca kapatılmadığı, ticaretinin engellendiği belirtildi. Ayrıca sitenin sosyal medya hesaplarından "Bu esnafla alışveriş yapmayın" mesajları paylaşıldığı iddiası da dosyada yer aldı.

ZİMMET SUÇLAMASI DA VAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin daha önce Beylikdüzü'ndeki "BeyazCity Rezidans" sitesinde de benzer yöntemlerle hareket ettiği ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/9421 sayılı dosyasında, aynı isimlerin Blue Anka Grup İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı paravan şirket aracılığıyla site yönetiminden 3 milyon TL aktardığı ve bu nedenle "güveni kötüye kullanma, kamu zararına sebep olma, zimmet ve resmî evrakta tahrifat" suçlarından da yargılandığı bilgisine ulaşıldı.

Savcılığın çok yönlü olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor. Dosyanın, Beylikdüzü'ndeki başka site yönetimlerine de uzanabileceği ifade ediliyor.