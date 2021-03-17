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Ruhsatsız iş yerinde kumar oynarken yakalanan 58 kişiye 260 bin 188 lira ceza

Eskişehir'de ruhsatsız olduğu için mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 58 kişiye 260 bin 188 lira ceza uygulandı. Kumar oynayanlar arasında yakalanan ve ‘gasp ile kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçlarından arandıkları ortaya çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:42
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 58 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kimlikleri tespit edilen 58 kişiye 'kumar oynamak' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek'ten toplam 260 bin 188 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi Hidayet B. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama ve mühür bozma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kumar oynayanlar arasında yakalanan ve 'gasp ile kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçlarından arandıkları ortaya çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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