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Ruhsatsız işletilen 12 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak merkezde ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağı kapatıldı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Ruhsatsız işletilen 12 maden ocağı kapatıldı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu il merkezinde 7, Kilimli ilçesinde 5 maden ocağının ruhsatsız olarak işletildiği belirlendi. Kaçak maden ocaklarında tespit edilen 1 havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu.

Denetimler sonucu 8 şüpheliye Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan ocağın mührünü bozan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak ocaklardan 2'si mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) ekipleri tarafından imha edildi.

  • Zonguldak merkez
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