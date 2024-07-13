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Ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı imha edilerek kapatıldı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, havalandırma, keser, kürek ve 14 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

  • zonguldak
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