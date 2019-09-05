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Rum Bakan: Türk İHA'lar baş belası

Akdeniz'de uçan Türk İHA'larının, ticari uçakların uçuşunu riske atmadığını belirten GKRY Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastassiadou, rahatsızlığını dile getirmekten geri kalmadı. Anastassiadou, 'Türk İHA'lar baş belası' dedi.

  • star.com.tr
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Çarşamba günü Phileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, Türk insansız hava araçlarının (İHA) Antalya'dan Baf'a kadar uzanan alanda ve özellikle de Türk sondajı Fatih'in yakınında bulunan bölgelerde sık sık uçtuğunu bildirdi.
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) makamları, ''Türk İHA'ları Baf havalimanına iniş yapacak sivil ve ticari uçaklar içim tehlike arz ediyor.'' iddialarını reddetti.
 
Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastassiadou, sivil havacılık yetkilileri ile bilgi alış verişi yaptığını, hava trafik kontrolörlerinden İHA'ların varlığından dolayı görevlerini daha iyi ve dikkatli yerine getirmelerini istediğini belirtti.
 
''TÜRK İHA'LARI BAŞ BELASI''
 
İddialara cevap veren Anastassiadou, ''Türk İHA'ları baş belası. Ancak ticari uçaklar için asla tehdit değiller. İHA'lar diğer sivil uçaklar gibi bizim yetkililerimizle iletişim kurmuyoz. Sıkıntı olan bu'' dedi.
 
GEMİLERİMİZE SÜREKLİ REFAKAT
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj çalışması yapan Türk gemilerine sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.
 
Gemilerimize Akdeniz semalarında BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri, denizde Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.
 

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