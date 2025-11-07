İngiltere'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik yeni bir adım geldi.

İngiltere'ye seyahat etmek isteyenlerin vize başvuru şartlarının yer aldığı resmi 'www.gov.uk' internet adresinde daha önce sadece Kıbrıs seçeneği bulunurken şimdi yeni bir bölüm daha eklendi.

Buna göre vize başvurusu için 'vatandaşlığınız ve uyruğunuz nedir?' bölümüne girildiğinde Kıbrıs'ın yanı sıra 'Kuzey Kıbrıs' bölümü de bulunuyor. İngiltere'nin vize başvuru ekranında KKTC vatandaşları için seçenek açılması Rum basınında tepkilere neden oldu.

Rum basını, İngiltere'nin uygulamasının soru işaretleri barındırdığını yazdı. İngiltere Parlamentosu'na geçtiğimiz haziran ayında da KKTC'ye doğrudan uçuşların başlatılması için yeni bir yasa tasarısı sunulmuştu. Demokratik Birlik Partisi Milletveki Sammy Wilson, önergede Birleşik Krallık ile KKTC arasında direkt uçuşların başlatılmasını talep edilmişti. Rumlar bu gelişmeye tepki göstermişti.