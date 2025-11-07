İSTANBUL 20°C / 13°C
Rum basını ayaklandı! İngiltere'den kritik KKTC adımı

İngiltere resmi internet sitesindeki vize başvuru ekranına “Kuzey Kıbrıs” seçeneğini ekledi. İngiltere'nin bu kritik adımı Rum basınında tepkilere neden oldu. Rum basını, İngiltere'nin uygulamasının soru işaretleri barındırdığını yazdı.

İngiltere'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik yeni bir adım geldi.

İngiltere'ye seyahat etmek isteyenlerin vize başvuru şartlarının yer aldığı resmi 'www.gov.uk' internet adresinde daha önce sadece Kıbrıs seçeneği bulunurken şimdi yeni bir bölüm daha eklendi.

Buna göre vize başvurusu için 'vatandaşlığınız ve uyruğunuz nedir?' bölümüne girildiğinde Kıbrıs'ın yanı sıra 'Kuzey Kıbrıs' bölümü de bulunuyor. İngiltere'nin vize başvuru ekranında KKTC vatandaşları için seçenek açılması Rum basınında tepkilere neden oldu.

Rum basını, İngiltere'nin uygulamasının soru işaretleri barındırdığını yazdı. İngiltere Parlamentosu'na geçtiğimiz haziran ayında da KKTC'ye doğrudan uçuşların başlatılması için yeni bir yasa tasarısı sunulmuştu. Demokratik Birlik Partisi Milletveki Sammy Wilson, önergede Birleşik Krallık ile KKTC arasında direkt uçuşların başlatılmasını talep edilmişti. Rumlar bu gelişmeye tepki göstermişti.

