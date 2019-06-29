Rum lider Anastasiadis'in kalçası kırıldı
GÜNEY Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bir alışveriş merkezinde düşmesi sonucu kalçası kırıldı.
- AA
Güney Kıbrıs'ın Limasol ilçesinde kız kardeşine kahve içmeye giden Anastasiadis, daha sonra bir alışveriş merkezine geçti. Anastasiadis, alışveriş merkezinde merdivenlerden düştü ve yere yığıldı. Korumaları tarafından Akdeniz Hastanesi'ne kaldırılan Nikos Anastasiadis´in, yapılan muayenesinde kalçasında femur başı kırığı saptandı.
Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromos, "Cumhurbaşkanı Anastasiadis, bugün Limassol'da bir kaza geçirdi. Bu sırada sağ bacağında femur başı kırığı oldu, ameliyat edilecek. Sağlık durumu risk altında değil" dedi.
Anastasiadis'in iyileşmesinin 6 hafta süreceği belirtildi.
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