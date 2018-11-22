Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rum lider, Ankara'ya gelmeden önce Çipras ile görüştü

Kıbrıs Rum Ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, cuma günü Ankara'da yapacağı görüşmeler öncesinde Yunanistan Başbakanı Tsipras Çipras ile görüştü. Kiprianu'nun, Atina'ya gitmeden önce Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Cuma günü Ankara'ya gelecek olan Kıbrıs Ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Atina'da Yunanistan Başbakanı Tsipras Çipras ile bir araya geldi. Görüşmede Çipras ile Kiprianu, Kıbrıs konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirdi. Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiprianu ile yararlı bir toplantı yaptıklarını ifade etti.
 
Rumların 'Anavatanı' olarak bilinen Yunanistan, Kıbrıs'ta varılacak bir anlaşmada Türkiye'nin gantörlüğünün sona erdirilmesini ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesini istiyor.
 
Kıbrıs'ta doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Rumlar'ın en büyük partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu´nun Ankara ziyareti, Ada'nın yanısıra Türkiye ve Yunanistan'da da dikkatleri yoğunlaştırdı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Kiprianu, düzenlenecek toplantıda görüşlerini anlatacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Çavuşoğlu ile Kiprianu'nun toplantıdan sonra görüşme yapması bekleniyor. 
 
ANKARA KIRMIZI ÇİZGİLERİ SÖYLEYECEK
 
Diplomatik kaynaklar bu görüşmede, Rum tarafında önemli bir aktör olan AKEL Lideri Kiprianu'ya Kıbrıs'ta bir çözüm de neyin olup, olmayacağının anlatılacağı yönünde görüş belirttiler.
 
Rum lider Nikos Anastasiadis´e yönelik muhalifi ile bilinen Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun kısa bir süre içerisinde çözülmemesi durumunda, bölünmenin kalıcı hale geleceğini savunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA