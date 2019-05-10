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Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis: Türkiye ile AB'nin yardımı olmadan başa çıkamayız

Doğu Akdeniz'deki doğalgaz krizi ile ilgili konuşan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 'Türkiye ile yaşadığımız krizle Avrupa Birliği'nin içerisindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum' dedi.

  • DHA
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Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz krizi ile ilgili konuştu ve "Türkiye ile yaşadığımız krizle Avrupa Birliği'nin (AB), AB içerisindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum" dedi.
 
Rum basınında yer alan haberlere göre Rumların AB´ye üyeliği 'tarihi kavşak' diye niteleyen Hristodulidis, "AB´nin yardımı olmasaydı Kıbrıs (Rum kesimi) önceki yıllardaki birçok meydan okumayla başa çıkabilir miydi? Mesela AB olmadan 2013´teki ekonomik krizle başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum. Bugün münhasır ekonomik bölgemiz içerisinde Türkiye ile yaşadığımız krizle AB´nin, AB içerisindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum" diye konuştu.
 
RUM BASINI: "ELİ BOŞ DÖNDÜ"
 
Politis gazetesi de, Avrupa'da Türkiye'ye karşı destek arayan Rum Lider Nikos Anastasiadis'in elinin boş döndüğünü yazdı.  Romanya´da yapılan Avrupa Konseyi toplantısına atıf yapan gazete, "Başkan çay ve sempati almayı başardı" manşetini attı.
 
Haberde; Anastasiadis'in, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk´tan Türkiye´nin sondaja başlamasını engelleyecek bir baskı mesajı beklediğine dikkat çekildi. Anastasiadis'in aldığı desteğin şifahi olduğuna işaret eden gazete, "Rum liderin, Türkiye´ye, AB´nin daha önce Rusya´ya uyguladığına benzer yaptırımlar uygulamasını sağlamak ümidiyle toplantıya katıldığını" vurguladı.
 
Rum yönetiminin, AB ülkelerine Kırım örneğini verdiği ve "AB'nin Rusya'ya yönelik aldığı önlemlerin aynısını Türkiye'ye karşıda almalısınız" önerisi getirdiği kaydedildi. Rum liderliğinin, istediği desteği ise alamadığı ifade edildi.

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