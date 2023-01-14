Rum zulmüne direnişin simgesi fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Kıbrıs tarihine Kanlı Noel diye geçen Rumların silahlı saldırılara başladığı 21 Aralık 1963'te Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşayan Türkleri, TMT çatısı altında görev yapan kolluk komutanı Turgay Sami Hüdaverdi Ayanoğlu tahliye etmek için gönderildi. Kendi ailesi de Küçük Kaymaklı'da yaşayan Turgay Sami Hüdaverdi'nin bir elinde silahı, kucağında ise 6 aylık oğlu Turgay ile çekilen fotoğrafı, Kıbrıs mücadelesinin sembol fotoğraflarından oldu. Tarih kitaplarına ve belgesellere konu olan baba oğlun fotoğrafının hikayesini İngiltere'de yaşayan Turgay Ayanoğlu SABAH'a anlattı.

RUM ZULMÜNDEN KAÇIŞ

EOKA'cıların Küçük Kaymaklı bölgesine aşırı güç kullanarak yaptıkları saldırıya Kıbrıs Türkleri sadece 2 gün dayanabildi. 24 Aralık günü TMT komutanı Turgay Sami Hüdaverdi, vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etmek için harekete geçti. Bu sırada daha 6 aylık olan Turgay Ayanoğlu; "TMT komutanı olan babam herkesin bizim evde toplanmasını ve tahliye olacağını söylemiş. Babam toplanan kalabalığı kamyonlarla tahliye etmiş. Ancak o anki karmaşada ben evde unutulmuşum.

Babam ablama benim nerede olduğumu sormuş. Benim bohçanın içerisine konularak kamyona bindirildiğimi zannetmişler. Olmadığımı fark edince geri dönmüşler ve ablam beni evden alıp kamyon kasasına bindirmiş. Biz ayrıldıktan 5 dakika sonra ise Rum çetesi mahallemizi basmış ve tahliye olamayan aileleri katletmişler. Hatta sakat olduğu için evinden ayrılamayan komşumuzu da feci şekilde öldürmüşler. Aynı gün Kumsal semtinde Binbaşı Nihat İlhan'ın evine baskın yapan Rum saldırganlar, Nihat İlhan'ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet'i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti. Biz babamın sayesinde güvenli bölgeye giderek katledilmekten kurtulmuşuz" diye konuştu.

TARİH KİTAPLARINDAKİ O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Rumların Türklere yaptığı zulmün hafızalardan hiç silinmediğini belirten Turgay Ayanoğlu; "Babam o gün tahliye sırasında benim evde unutulduğumu duyunca çok öfkelenmiş ve korkmuş. Geri dönüp beni aldıktan sonra o gün beni hiç kucağından indirmemiş. Bir elinde silahı kucağında ise ben varken çekilen bir fotoğraf tarih kitaplarına konu oldu. Harry Scott Gibbons'ın yazdığı The Genocide Files kitabında babamın ve benim olduğum fotoğrafta işlendi. Bu fotoğraf birçok tarih kitabında yayınlanarak Kıbrıs mücadelesinin sembol fotoğraflarından biri haline geldi. Babam o günleri bize hep gözyaşları içinde anlatırdı. O günlerde Kıbrıslı Türklere soykırım uygulandı. Eğer 5 dakika geç kalsaydık bizleri de katledeceklerdi" dedi.

"PARAŞÜTLE İNEN TÜRK ASKERLERİNE SU TAŞIDIM"

Küçük Kaymaklı'dan Hamitköy'e göç ettikten sora burada 3 yıl çadırlarda yaşadıklarını belirten Turgay Ayanoğlu; "Burada 3 yıl çadırda yaşardık. Sonra Gözmen Köy'e giderek orada yaşadık. 1974'te Türkiye Kıbrıs'a harekât yaptı. Ben 12 yaşındaydım paraşütten düşen askerlere su taşırdık. O an Türk askeri adada büyük bir coşkuyla karşılandı. Türk askeri sayesinde Kıbrıslı Türkler terk ettikleri evlerine geri dönebildi. Daha sonra ben İngiltere'ye öğrenci olarak geldim ve burada evlendim" diye konuştu.

"BİZİM EN BÜYÜK GURURUMUZ ERDOĞAN"

Türkiye'nin gelişmesi ve dünya siyasetine yön veren bir ülke haline gelmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Turgay Ayanoğlu; " Bu durum bir Türk olarak beni çok gururlandırıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem Doğu Akdeniz'de hem de dünyaya karşı dik duruşu yıllarca özlem duyduğumuz bir lider duruşu. Bizler Kıbrıs'ta çok zorluklar gördük çok çileler çektik. Babam hem beni kucağında taşımış, hem de aynı anda silah kullanarak Rumlara karşı koymuş. Biz o günleri biliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta verdiği mücadele gerçekten çok önemli. Yurtdışından bakıldığında Cumhurbaşkanımızın liderliği bizleri gururlandırıyor. Tüm dünyaya kafa tutan bir liderimiz var. Artık Türkiye o eski Türkiye değil. İngiltere'de ve diğer ülkelerde Türkiye'de yaşanan gelişmeler sürekli gündeme geliyor. İHA ve SİHA'larımız buralarda haber oldukça bizim göğsümüz kabarıyor. Ne mutlu ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.