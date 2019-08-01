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Rumen askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri okul gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Alınan bilgiye göre, sabah 07.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giriş yapan Romanya Deniz Kuvvetlerine ait 82 metre boyundaki askeri okul gemisi "Mircea", 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru seyreden geminin gideceği liman hakkında ise bilgi verilmedi.

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