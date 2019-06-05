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Rumlar Doğu Akdeniz'den 9 milyar dolarlık doğalgaz geliri bekliyor

Associated Press’e konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Doğu Akdeniz’de keşfedilen ilk gaz yataklarından Afrodit’in işletilmesinin süreceği 18 yıllık dönemde, GKRY'nin ihracattan 9 milyar dolar gelir elde edeceğini söyledi.

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ABD-İSRAİL-RUM KONSORSİYUMU

Lakkotripis, merkezi Hollanda’daki Shell, ABD’den Noble Enerji ve İsrailli Delek şirketlerinden oluşan konsorsiyumla yeniden müzakere edilen anlaşmayla, yaklaşık 200 milyar metreküp doğalgaz rezervi olan Afrodit yatağının işletilme yolunun açıldığını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı bilgiye göre Rum Enerji Bakanı, mali şartların 2022’de petrol fiyatlarını varil başına 70 dolar civarında gösterdiğini, Afrodit’te üretimin de 2024-2025 yıllarında başlayabileceğini belirtti.

ÖNCE MISIR SONRA AVRUPA

GKRY'nin en çok önem verdiği yatırım kabul edilen projeden elde edilecek doğalgaz, deniz altı boru hattıyla işlenmek üzere Mısır’a gönderilecek ve Avrupa piyasasına sunulacak.

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