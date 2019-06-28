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Rumlardan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon

Doğu Akdeniz'e giden Türkiye'nin ikinci derin deniz sondaj gemisi “Yavuz”, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni rahatsız etti. Rumlar önümüzdeki ay gerçek mermilerle tatbikat yapacaklarını duyurdu.

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Türkiye Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.
 
Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz da Doğu Akdeniz’de.
 
Türkiye’nin bu kararlılığı, bölgedeki zengin enerji rezervlerinde Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni devre dışı bırakmak isteyen Rum yönetimini çileden çıkarıyor.
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi önce adanın batısındaki Türkiye kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisinin mürettebatını tutuklamakla tehdit etti, şimdi ise ilan ettiği Navtex ile provokatif eylemlerine bir yenisini ekledi. 
 
GERÇEK MERMİLERLE DENİZ TATBİKATI
 
Rum kesimi, adanın güneydoğusu açıklarında 1 ve 10 Temmuz tarihlerinde gerçek mermilerle deniz tatbikatı yapılacağını duyurdu.
 
TRT Haber'e göre, Yunan basını da Rumların bu provokatif adımını sayfalarına taşıdı.
 
Navtex'in Yavuz gemisinin engellenmesine yönelik olduğu iddiasına yer verdi.
 
Tatbikat bölgesinin KKTC ile çakışan 2’nci ve 3’ncü parsel bölgelerinin büyük bölümünü kapsadığını ileri sürdü. 
 
Uzmanlar Rumların bu adımının sahada ve gerçekte hiçbir anlamı olmadığı görüşünde.
 
Rumların rutin faaliyetlerini basın yolu ile provokatif bir eyleme dönüştürme çabasına dikkat çekiliyor.
 
TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİNİ ETKİLEMEYECEK
 
Bu adımların Ankara'da bir karşılığı yok. Türkiye'nin bölgedeki sismik ve sondaj faaliyetleri Rum tarafının provokasyon çabasından etkilenmeyecek. 
 
Yavuz sondaj gemisi de, Karpaz açıklarında çalışmalarını güvenli şekilde yapacak.
 
Karpaz açıklarına ilerleyen Yavuz sondaj gemisine Türk jetleri ve 2 fırkateyn eşlik ediyor. 

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