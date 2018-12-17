Rumların Akdeniz'deki 'gasp' girişimlerine ABD'den destek

Türkiye'nin FETÖ, PKK/PYD gibi terör örgütü ve uzantıları ile mücadelesinde müttefiklik koşullarından hiçbirini yerine getirmeyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını gasp etmesine de destek veriyor.

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütü PKK/PYD'ye silah, eğitim ve para yardımı yapan ABD, Türkiye'de darbe girişiminde bulunarak meşru hükümeti devirmeye çalışırken yüzlerce vatandaşımızı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşlarını da sunulan binlerce delile rağmen iade etmiyor.

Müttefiklik şartlarını yerine getirmediği gibi uluslararsı hukuku da ayaklar altına ABD, şimdide Doğu Akdeniz'de Yunanistan provokasyonlarına destek veriyor.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Yunanistan gazetesi Kathimerini'nin pazar baskısı için verdiği ropörtajda, ABD'nin Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde olan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail ile iş birliğini derinleştirmek için yeni adımlar atacağını belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ''TERÖR'' DEVLETİNE ''DEMOKRATİK'' DEDİ

Mitchell, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını gasp etmeye çalışan ülkeler ile ilgili, ''Yunanistan, Kıbrıs (GKRY) ve İsrail ABD için çok önemli ülkeler. Çünkü istikrarlı, demokratik ortaklar bulmadığınız bir bölgede, istikrarlı ve demokratik batılı müttefiklerimiz.'' dedi.

Saldırgan, işgalci-yayılmacı İsraili ve Yunanistan'ı ABD'nin en önemli müttefikleri olarak tanımlayan Mitchell, ''Kıbrıs egemen bir ülkedir ve diğer egemen ülkeler gibi kaynakları vardır. Türkiye'nin görüşü azınlık görüşüdür. Dünyanın geri kalanı meseleye ilişkin net bir görüşe sahip.'' dedi.

TÜRKİYE UYARDI! ''MEYDANI DENİZLERDEKİ HAYDUTLARA BIRAKMAYACAĞIZ

Fatih Sondaj Gemisi ile Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye, Mersin’in yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondaj faaliyetleri yürütüyor. Türkiye'nin 2. sondaj gemisinin de ocak ayında Akdeniz sularında olması bekleniyor. Türk donanması da Akdeniz'deki provokasyonlara karşı hazır bekliyor. Arama ve sondaj faaliyeti için Akdeniz sularında bulunan Türk gemilerine de, Türk savaş gemileri eşlik ediyor.

Akdeniz'deki enerji kaynaklarını gasp girişimleri ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, ABD'li Exxon Mobil ile Rumların Akdeniz'deki müşterek çalışmaları hakkında ''ABD'liler de ''Oraya siz girmeyin, bunun dışında ne yapacaksınız yapın'' havasındalar. Sismik gemilerimiz arama faaliyetlerine koruma eşliğinde devam edecek. Böylece kararlı bir şekilde biz bu yola devam edeceğiz '' ifadelerini kullanmıştı.