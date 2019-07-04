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Rumların PKK ile terör ortaklığı 

SETA, Batılı 12 ülkenin PKK’ya verdiği desteği ‘Avrupa’da PKK Yapılanması’ ismiyle raporlaştırdı. PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği 500 milyon avronun 40 milyonunu GKRY üzerinden sağladığı da raporda yer aldı. 

  • STAR ANKARA
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Aralarında Almanya, Avusturya, Belçika, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) de bulunduğu 12 Avrupa ülkesinin terör örgütüne verdiği destek Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından raporlaştırıldı. Avrupa ülkelerinin terör örgütüne sağladığı imkanlar raporda tek tek sıralanırken, söz konusu ülkeler arasında son zamanlarda Türkiye ve KKTC ile Doğu Akdeniz’de karşı karşıya gelen GKRY’nin faaliyetleri ise dikkat çekti. 

TERÖRE KUCAK AÇTI 

Rapora göre; Kıbrıs Barış Harekatı’ndan ötürü Türkiye karşıtlığının devlet politikası haline geldiği gözlenen GKRY, Türkiye aleyhine faaliyet yürüten ASALA ve PKK’ya kucak açtı. 1988 yılında Rum gazeteci Lazaros Mavros ve eski asker Theophilos Georghiades tarafından Lefkoşa’da Kıbrıs Kürdistan Dayanışma Komitesi ile terör örgütünün GKRY’de faaliyete başladığı ifade edildi. 

İLK KAMP 1984’TE KURULDU 

Terör örgütünün Türkiye’de silahlı eylemlere başladığı 15 Ağustos 1984’ten kısa bir süre sonra Sosyal Demokrasi Hareketi Partisi’nin onursal başkanı Vassos Lyssarides tarafından GKRY bölgesindeki Trodos Dağları’nda ilk PKK kampları kurulmaya başlandığı belirtildi. Raporda konuyla ilgili şu bilgi yer aldı: Bin 952 rakımlı dağlık bölgede ideolojik eğitimlerini tamamlayan militanlara silah kullanma, bomba hazırlama ve hayatta kalma yöntemleri gibi askeri eğitimler verilmekte ayrıca Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde yaralanan örgüt mensuplarının tedavileri de yapılmaktadır. 

APO YAKALANINCA GERİLEDİ 

Raporda “1999 yılında Öcalan’ın yakalanmasının PKK üzerinde yarattığı şok etkisi kendisini GKRY’de de hissettirmiştir. Zira 1999-2005 arasında örgütün bu ülkedeki faaliyetlerinde gözle görülür derecede bir gerileme yaşanmıştır” değerlendirmesine yer verildi. 

BAŞPİSKOPOS REFAKAT ETTİ 

SETA’nın hazırladığı raporda Türkiye düşmanlarının terör örgütüyle olan kirli ve kanlı ilişkileri şöyle sıralandı: GKRY yapılanması talimatları her ne kadar Kandil’den alsa da hiyerarşik yapılanması PKK Avrupa’ya bağlıdır. Örgütün bu ülkedeki yapılanma ve faaliyetleri, Avrupa’dan gelen sözde temsilciler tarafından denetlenmektedir. Örneğin Avrupa’daki en büyük Kürt Derneği olarak bilinen Avrupa’daki Kürt Dernekleri Konfederasyonu Başkanı İsmet Kem 2013 yılında Rum tarafına ziyaret adı altında teftişe gelmiştir. Kem, Ada’da kaldığı süre boyunca hem PKK kamplarını ve örgüt adına faaliyet gösteren dernekleri denetlemiş hem de Rum yetkililerle görüşmüştür. Kem, dönemin GKRY Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas, Meclis Başkanı Yannakis Omiru ve Başpiskopos Hrisostomos gibi üst düzey isimler tarafından kabul edildi. 

KiRLi FiNANS KAYNAKLARI 

Ülkenin küçük yüz ölçümü ve düşük nüfusa sahip olması baz alındığında PKK’nın burada gelir sağlayabileceği geniş bir alan bulunmamaktadır. Buna rağmen örgüt Baf, Larnaka, Lefkoşa ve Limasol’da bulunan dernekleri ve Ada’nın her iki tarafında bulunan öğrenci grupları aracılığıyla; bağışlar ve haraçlar, uyuşturucu, tütün ve silah kaçakçılığı, danışmanlık ücretleri ve diğer gelir kaynakları üzerinden gelir elde etmektedir. 

40 MiLYON AVRO GELiR 

Örgüt, her yıl 40 milyon avro civarında gelir sağlamakta ve bu paranın bir kısmını ülkedeki faaliyetlerinde kullanmakta, kalanını da örgütün merkezi Kandil’e göndermektedir. 2011 yılında kamuoyuna yansıyan bir habere göre kara para ve uyuşturucudan yılda 500 milyon avro gelir elde eden PKK bu rakamın 40 milyon avrosunu GKRY üzerinden sağlamaktadır. Güncel rakamlar net olmamakla birlikte Phileleftheros gazetesinin Rum istihbaratına dayanarak verdiği habere göre, Rum yönetimi 2005 itibarıyla yaklaşık bin 500 PKK yandaşına sığınmacı statüsü vermiştir.

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