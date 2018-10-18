Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Sabah 06.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giren, donanmada "baş koruma gemisi" görevlerine sahip, 494 borda numaralı "Admiral Grigoryeviç" isimli savaş gemisi 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen ve Sahil Güvenlik unsurlarının botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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