Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Alınan bilgiye göre, 07.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan Rus donanmasına ait, 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki "IMAN" adlı gemi, 09.05'te Çanakkale önlerine ulaştı ve Ege yönüne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği akaryakıt taşıma özelliğindeki geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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