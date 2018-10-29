Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Alınan bilgiye göre, 13.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giren 148 borda numaralı "Orsk" isimli askeri gemi, 15.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara yönüne ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğazdan geçişi sırasında botla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.