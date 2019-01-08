Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait savaş gemiksi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Ege Denizi yönünden boğaza giren 619 borda numaralı, 162 metre boyundaki "Severomorsk" isimli güdümlü füze avcılığı özelliği bulunan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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