Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Marmara Denizi yönünden saat 15.30'da boğaza giren 138 metre boyundaki, "310" borda numaralı "Perekop" isimli gemi, 17.00'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik ekibinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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