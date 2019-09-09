Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Marmara Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" isimli gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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