09 Mart 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:34

İdlib'de Rusya ile yapılacak ortak devriyeler için Rus askeri heyetinin yarın Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak" açıklaması yaptı.

Hafta başında Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek. 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriye başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı karayolu boyunca tesis edilecek güvenlik koridorunun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamada Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor.

Görüşmelerde sahada yürütülecek çalışmalara ilişkin teknik detaylar ele alınacak. Devriyelerin sıklığı ve süresi, Türk gözlem noktalarının güvenliği ve terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin başlıklar masada olacak.

Ankara ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesini istiyor. Yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşan yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönme yollarının açılmasını talep ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ateşkes ihlallerine karşı caydırıcı bir güç olarak sahada. Mehmetçik İdlib'de sağlanan ateşkesi de yakından takip ediyor.

Mehmetçiğe veya gözlem noktalarına yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa hakkı kapsamında en şiddetli karşılık verilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, “Bir Rus askeri heyetinin hafta başında Ankara’ya geleceğini” açıklamıştı. Bakan Akar, “Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81’i kadın ve çocuk olan, yerlerinden, yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.

DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK



Mutabakat metninde yüzeysel değinilen tüm noktalar, Rus askeri heyeti ile yapılacak görüşmelerde netleştirilecek. 1 hafta sürmesi beklenen görüşmelerde Güvenlik Koridoru ile ilgili tüm detaylar masaya yatırılacak.

Görüşmelerde; M4 üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri belirlenecek. Otoyolun kuzeyinde TSK’nın, güneyinde ise Rus askeri polislerinin güvenlik sağlamada daha aktif rol alması bekleniyor. Görüşmelerin bir diğer gündem maddesi ortak devriyenin ayrıntıları olacak. Görüşmelerde, güvenli koridorda görev alacak Rus askeri ve TSK birliklerinin sayısı, kullanılacak askeri araç, tehçizat sayısı belirlenecek. Hat üzerinde sorun yaratacak noktaların belirlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalar da masada olacak.