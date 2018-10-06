Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Alınan bilgiye göre, saat 12.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, 14.20'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
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