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Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Alınan bilgiye göre, saat 12.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, 14.20'de Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.

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