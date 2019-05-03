Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
- İHA
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.